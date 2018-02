ये खास ट्रेन 20 मिनट में पहुंचा देगी मुंबई से पुणे तक, अभी लगते हैं तीन घंटे

मुंबई: अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने की महत्वाकांक्षी योजना के बाद बीजेपी सरकार ने अब देश की जनता को एक नया सपना दिखाया है. महाराष्ट्र सरकार ने वर्जिन समूह के साथ मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने के लिए 'लेटर ऑफ इंटेंट(आशय पत्र)' साइन किया है. हाइपरलूप ट्रेन चलने से मुंबई से पुणे की यात्रा सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकती है. हालांकि अभी इतनी दूरी तय करने के लिए तीन घंटे का वक्त लगता है.

पहला हाइपरलूप मार्ग मध्य पुणे को वृहद महानगर के अलावा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा. बता दें कि रविवार को शाम में इस हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी. हाइपरलूप मार्ग पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक सिस्टम पर होगा. हाइपरलूप ट्रेन 1,000 कीलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ेगी. हालांकि अभी तक इस परियोजना का कोई ब्योरा पेश नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई समयसीमा निर्धारित की गई है.

