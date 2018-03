मुंबई: कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर होगा छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा ने कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कोल्हापुर के पूर्व शाही परिवार के एक सदस्य के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था.

#Maharashtra Legislative Assembly unanimously supports the motion moved by CM Devendra Fadnavis to recommend the Government of India to rename #Kolhapur airport as Chhatrapati Rajaram Maharaj Airport, Kolhapur (file pic) pic.twitter.com/0nodsHYi50