PNB घोटाले में डूबे पैसे जनता से वसूलने के लिए PF की ब्याज दरें कम की गईं: ममता

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पीएफ ब्याज दरों में कटौती के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. ममता बनर्जी ने राजधानी कोलकाता में कहा कि पीएफ पर ब्याज दर इसलिए घटाई गई है ताकि पीएनबी घोटाले में डूबा पैसा जनता से वसूल किया जाए.

ममता बनर्जी ने कहा है, ‘’जब साल 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी तो पीएफ के लिए ब्याज दर 8.82 फीसदी थी, जो अब घटकर 8.55 फीसदी पर आ गई है. इससे नौकरी पेशा लोगों पर काफी बुरा असर पड़ेगा.’’

All are suffering. Provident Fund interest rates were 8.82% when this Govt came to power. Now cut to 8.55%. PPF rates also cut. Big burden