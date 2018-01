केजरीवाल के समर्थन में आईं ममता, कहा- राजनीतिक बदले के लिए संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 आप विधायकों की अयोग्यता की सिफारिश के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक निकाय का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं किया जा सकता. उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का समर्थन जताया.

ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘इस समय हम पूरी तरह अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के साथ हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसी संवैधानिक निकाय का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं किया जा सकता. चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों की सुनवाई तक नहीं की. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण. यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है.’’

