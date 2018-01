जनता का गुस्सा: वोट मांगने आए BJP उम्मीदवार को पहनाई चप्पलों की माला

धार: मध्य प्रदेश में धार जिले के धामनोद में बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्य़ाशी को जनता के गुस्से का जोरदार सामना करना पड़ा. यहां गांव के एक बुजुर्ग ने पैर छूने आए बीजेपी के उम्मीदवार के गले में चप्पलों की माला डाल दी और खूब लताड़ लगाई.

बीजेपी उम्मीदवार का नाम दिनेश शर्मा है. डोर-टू-डोर कैंपेन करने निकले दिनेश शर्मा अपने ही क्षेत्र की जनता का मूड शायद भांप नहीं पाए. जिस बुजुर्ग ने चप्पलों की माला पहनाई उनका गुस्सा पानी की समस्या की वजह से था.

बुजुर्ग ने बताया, ‘’पिछली बार वार्ड की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर अध्यक्ष के निवास पर गई थीं. उलटा उन महिलाओं के खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया था. इन महिलाओं में मेरी पत्नी भी थीं. हमें रात में धरमपुरी थाने जाना पड़ा था. इसी से मैं नाराज था.’’



There's acute water problem. Had complained about it. Our women went to the then Chairperson to complain but a complaint was registered against them. They were called multiple times to police station even at night. So I did this: Man who made Dinesh Sharma wear garland of shoes pic.twitter.com/6DK4yh5Piu