विदेश मंत्रालय ने माना, थाईलैंड में मिले थे भारत-पाक NSA, भारत ने उठाया- सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जांजुआ की मुलाकात को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया है. विदेश मंत्रालय ने मुलाकात की पुष्टि की है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये मुलाकात पिछले साल 26 दिसंबर को थाइलैंड में हुई थी.

'We have said terror &talks cannot go together but talks on terror can definitely go ahead,' MEA Spokesperson Raveesh Kumar on Pakistan pic.twitter.com/EyTLEDfZUo