मेघालय विधानसभा चुनाव: बीजेपी ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

शिलांग: बीजेपी ने 27 फरवरी को होने जा रहे मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची आज जारी की. पार्टी ने पहले कहा था कि वह इस पूर्वोत्तर राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस सूची में पूर्व कांग्रेस मंत्री ए एल हेक, पूर्व एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष संबूर शुल्लई और आठ अन्य पूर्व विधायक हैं.

