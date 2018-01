मेघालय में एक कांग्रेसी समेत 4 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन

शिलांग: मेघालय में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए उसके वरिष्ठ विधायक एलेक्जेंडर एल हेक और तीन अन्य विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. गौरतलब है कि इसी साल मेघालय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं.

