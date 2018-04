महिला सशक्तिकरण की मिसाल: मुंबई में 8 महिला पुलिसकर्मी बनीं पुलिस थानों की इंचार्ज

मुंबई: देश में पहली बार किसी राज्य की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है. मुंबई पुलिस ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले से आठ महिला पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों का इंजार्च बनाया है.ऐसा करके मुंबई देश का पहला शहर बना गया है. पुलिस के इस कदम की हर जगह सराहना हो रही है.

रेड ज़ोन वाले थानों का इंचार्ज बनीं महिलाएं

इन आठ महिला थाना इंचार्ज को ऐसे थाने दिए गए हैं, जिन्हें अपराध की श्रेणी में रेड ज़ोन में रखा गया है. ये महिलाएं तमाम परेशानियों के बाद भी इन इलाक़ों को अपराध मुक्त रखने में कामयाब रही हैं.

किसको मिली कौन सी जिम्मेदारी?

मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अति संवेदनशील एयरपोर्ट पुलिस थाने की ज़िम्मेदारी अलका मांडवी को दी है. वहीं मृदुला लाड सायन पुलिस स्टेशन, लता शिरसत को अंतरष्ट्रीय हवाई अड्डे के सहार पुलिस स्टेशन, ज्योत्सना रसम को वनराई पुलिस स्टेशन, रोहिणी काले को पंतनगर पुलिस स्टेशन, विद्यालक्ष्मी हिरेमठ को आरे पुलिस स्टेशन और कल्पना गडेकर को बीकेसी पुलिस स्टेशन का जिम्मा दिया गया है.

मुंबई पुलिस की इस पहल की हो रही है प्रशंसा

रश्मि जाधव कफ परेड पुलिस स्टेशन की सीनियर इन्स्पेक्टर हैं. यह वही इलाका है जहां से कसाब और उसके साथी मुम्बई में दाखिल हुए थे. मुंबई पुलिस की इस पहल की लोग ख़ूब प्रशंसा कर रहे हैं. यह सूचना खुद मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर दी है.

