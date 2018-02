Must Watch Video: कांग्रेस ने किया पीएम मोदी को 'राजनीतिक' वैलेंटाइन डे विश

नई दिल्ली: वैलेंटाइन डे के इस मौके एक तरफ तो प्रेमी जोड़े एक-दूसरे को वैलेंटाइन डे विश करके प्यार लुटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को विश करने का मौका नहीं चूका. पीएम को विश करते हुए देश की सबसे पुरानी इस पार्टी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर उन पर खट्टे-मीठे हमले किए.

वीडियो की शुरुआत में लिखे गए मैसेज में कांग्रेस ने कहा है कि इस वैलेंटाइन डे हम आपसे (पीएम मोदी) प्यार फैलाने की उम्मीद करते हैं. वहीं पार्टी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम अब जुमलों से बचेंगे. इस बात को दिखाने के लिए वीडियो में कांग्रेस ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं के लोगो का इस्तेमाल किया है.

वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ओलोंद के साथ गले मिलने वाली तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि पीएम अब गले कम मिलें और काम पर ज़्यादा ध्यान दें. यूपी के सीएम योगी की तस्वीर इस्तेमाल करते हुए पीएम को नफरत से दूर रहने और भारत के सभी लोगों से एक समान प्यार करने की सलाह भी दी है.

पीएम मोदी के खास कार्यक्रम 'मन की बात' पर भी पार्टी ने हमला किया है. पार्टी ने कहा है कि 'मन की बात' करने की जगह पीएम को कई बार मन की बात सुनने पर भी ध्यान देना चाहिए. वहीं वोटर-नेता के रिश्तों को प्यार के रिश्तों की कसौटी पर रखते हुए पीएम को वही वादे करने की सलाह दी है जो वे निभा सकें. प्यार भरे रिश्तों में भी यही उम्मीद की जाती है कि प्रेमी जोड़े एक-दूसरे से वही वादे करें जो वो निभा सकते हों. इस हमले को पुख्ता करने के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी के चुनावी भाषण की उस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया है जिसमें उन्होंने 15 लाख का वादा किया था. वहीं पार्टी ने नोटबंदी पर भी हमला किया है.

इस वीडियो के अंत में विपक्षी पार्टी ने टेक्स्ट के सहारे पीएम मोदी को 'अबकी बार, ढेर सारा प्यार' का मैसेज दिया है. साथ ही अंत में कांग्रेस ने उनकी मैडिसन स्क्वॉयर वाले भाषण की एक क्लिप लगाई है जिससे वीडियो में हास्य लाने की कोशिश की है.

नीचे देखें वीडियो

Dear Mr. Modi: A very happy #ValentinesDay from us to you ???? pic.twitter.com/WrYKnN7iBc