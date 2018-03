BJP का कांग्रेस पर सिंगापुर की कंपनी को डेटा बेचने का आरोप, राहुल बोले- 'बिग बॉस' मोदी को जासूसी पसंद है

नई दिल्ली: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की निजी जानकारी सुरक्षित है या नहीं? इस सवाल पर सियासी जंग जारी है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा NaMo App पर सवाल उठाए जाने के बाद अब बीजेपी ने उसी भाषा में जवाब दिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के ऐप से यूजर्स की जानकारी सिंगापुर भेजी जा रही है. बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने अपने एंड्रॉयड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा लिये हैं.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ''हाय! मेरा नाम राहुल गांधी है. मैं भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं. जब आप हमारे आधिकारिक ऐप में साइन-अप करते हैं तो मैं आपके सभी डेटा को सिंगापुर में अपने दोस्तों को दे देता हूं.''



Hi! My name is Rahul Gandhi. I am the President of India’s oldest political party. When you sign up for our official App, I give all your data to my friends in Singapore. pic.twitter.com/ceCTkod17D

— Amit Malviya (@malviyamit) March 26, 2018

मालवीय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''जब कांग्रेस कहती है कि वे आपके डेटा को अपनी विचार वाले ग्रुप को शेयर करेंगे तो चिंता बढ़ जाती है. माओवादियों, पत्थरबाजों, भारत के टुकड़े गैंग, चीनी दूतावास से लेकर दुनियाभर में 'विख्यात' कैम्ब्रिज ऐनालिटिका (सीए) जैसों तक भी आपकी जानकारी पहुंच सकती है. यह क्षेत्र काफी व्यापक और पूरी तरह से खुला है.''



When Congress says they will share your data with like-minded groups, the implications are grave. From Maoists, stone pelters, Bharat Ke Tukde Gang, Chinese embassy to globally ‘renowned’ orgs like Cambridge Analytica, the field is extensive and wide open. pic.twitter.com/E6S8MJwgiy

— Amit Malviya (@malviyamit) March 26, 2018

दरअसल राहुल गांधी ने इसी स्टाइल में रविवार को ट्विट कर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो एप पर सवाल उठाए थे. राहुल ने ट्विट किया था, ''हाय, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है. मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं. जब आप मेरे आधिकारिक एप पर साइन-अप करते हैं तो मैं आपकी सारी जानकारी अमेरिकी कंपनियों के अपने दोस्तों को दे देता हूं. मुख्यधारा की मीडिया, आपका धन्यवाद. आप इस अहम स्टोरी को दबाकर शानदार काम कर रहे हैं.''

राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर #DeleteNaMoApp कैंपेन चलाया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने आज ट्वीट कर कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो ऐप गुप्त रूप से ऑडियो, विडियो, आपके दोस्तों और परिवार के कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड कर लेता है. यहां तक कि जीपीएस के जरिए आपकी लोकेशन को भी ट्रैक कर लेता है.'' उन्होंने कहा, 'वह बिग बॉस हैं जिन्हें भारतीयों की ही जासूसी करना पसंद है. अब वह हमारे बच्चों का डेटा चाहते हैं. 13 लाख एनसीसी कैडेट्स को ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.''



Modi’s NaMo App secretly records audio, video, contacts of your friends & family and even tracks your location via GPS.

He’s the Big Boss who likes to spy on Indians.



Now he wants data on our children. 13 lakh NCC cadets are being forced to download the APP.#DeleteNaMoApp



— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 26, 2018

कैसे शुरू हुआ विवाद?

फ्रांस के हैकर एलियट एल्डरसन ने नरेंद्र मोदी ऐप और कांग्रेस के ऐप के जरिए डेटा चोरी होने का दावा किया है.

हाल ही में ब्रिटेन की राजनीतिक डाटा विश्लेषक कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका (सीए) पर फेसबुक के यूजर्स का निजी जानकारी चोरी करने का आरोप लगा था. सीए पर आरोप है कि उसने डेटा चोरी कर चुनावों में अपने क्लाइंट को फायदा पहुंचाया. फेसबुक ने निजी जानकारी चोरी होने की बात स्वीकार की है. बीजेपी ने कांग्रेस पर कैंब्रिज एनालिटिका से संबंध होने के आरोप लगाए थे. जिसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कैंब्रिज एनालिटिका से पुराने संबंध रहे हैं.

और पढ़ें: अगर आपके फोन में भी इंस्टॉल है फेसबुक एप तो इस खबर को जरूर पढ़ लें