श्रीनगर जेल में एनआईए का छापा, पाकिस्तानी झंडा और मोबाइल फोन किए जब्त

श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम ने सोमवार को श्रीनगर केंद्रीय कारावास में छापा मारा. इस दौरान वहां से एक पाकिस्तानी झंडा, जिहादी साहित्य और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और एनएसजी के साथ एनआईए के बीस अधिकारियों ने छापा मारा.

एक अधिकारी ने बताया, "जेल से कुछ मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आईपोड, एक पाकिस्तानी झंडा और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुआ है."

छह फरवरी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले जाए जा रहे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य नवीद जट उर्फ अबु हुंजुल्ला के जेल में बंद उसके साथियों के सहयोग से भागने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान श्रीनगर कारावास पर गया है.

एस.एम.एच.एस. अस्पताल के पास हुई इस वारदात के दौरान दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इसके बाद श्रीनगर केंद्रीय कारावास में बंद सभी कुख्यात आतंकवादियों को कश्मीर घाटी से बाहर की जेलों में ले जाया गया.

25 mobile phones, some SIM cards, 05 SD cards, 05 pen drives, 01 iPod and large number of incriminating documents/articles including a poster of Hizbul-Mujahideen and a Pakistani flag were seized during NIA searches at Central Jail in Srinagar. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/aKgshn6BdE