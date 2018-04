उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से अपील- आसिफा को उनकी तरह मत बनने दें जिनके मामले में आपने चुप्पी साध ली

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में कठुआ के गैंररेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. आठ साल की बच्ची को साल की शुरुआत में जनवरी में पहले उसका अपहरण किया गया, एक हफ्ते तक उसके साथ बर्बरता की गई, गैंगरेप किया गया और आखिर में उसे मार डाला गया.

लेकिन ये मुद्दा बीते दिनों तब देशभर में सुर्खियां बन गया, जब कठुआ के वकीलों ने इस मामले में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोका. इस केस को हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक रंग दिया गया. अब इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू-कश्मीर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने पीएम की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं.

अब्दुल्लाह आगे लिखते हैं कि आसिफा को उस फ़ेहरिस्त का हिस्सा मत बनने दीजिए जिनके मामले में आपने चुप्पी साधने का रास्ता अपनाया.

Hon PM sir, there isn’t a day when we don’t hear you speak about things that are important to you yet there are times when you are completely silent about things that are important to others. Please don’t let #Asifa be someone you choose to remain silent about.