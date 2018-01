राहुल गांधी का देश के नाम पत्र, कहा- आजादी, बराबरी और भाईचारे की रक्षा जरूरी

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई देते हुए एक चिट्ठी लिखी है. अपनी इस चिट्ठी में राहुल ने संविधान में कही गई न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे को याद करने की बात कही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस समय संविधान में कही गई न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे की रक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है.

On the eve of our 69th Republic Day, I'm writing this #LettertotheNation, to remind ourselves of the commitments we made in our Constitution.