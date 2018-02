राजस्थान: पोखरण फायरिंग रेंज में विस्फोट से सेना का एक जवान शहीद, चार जख्मी

नई दिल्ली: राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किसी गोला-बारुद के विस्फोट में सेना का एक जवान शहीद हो गया और चार अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए. सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 14 इंजीनियरिंग रेजीमेंट के जवान कुछ रॉकेट लांचरों से छोड़े गए ऐसे गोलों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, जो नहीं फटे थे.

उन्होंने बताया कि शाम चार बजे के आसपास हुई घटना में एक जवान शहीद हो गया और चार अन्य जख्मी हो गए. सभी घायलों को हवाई मार्ग से जोधपुर के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया है.

Today, during the demolition firing, being conducted in Pokharan by an Engineer Regiment of Indian Army, as part of its Annual Training Firing Practice, a shaped charge exploded accidentally, resulting in unfortunate fatal casualty of 1 soldier, injuring 4 others: Defence Spox