कैश की किल्लत पर बोले पी चिदंबरम, सरकार को डराने लौट आया है नोटबंदी का 'जिन्न'

The ghost of demonetisation has come back to haunt the Govt/RBI. Why are ATMs still bring re-calibrated even 17 months after demonetisation?

2000 रुपये के नोट जमाखोरों की मदद के लिए छापे गए: चिदंबरम

पी चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी का 'जिन्न' सरकार और रिजर्व बैंक को डराने के लिए वापस लौट आया है. उन्होंने सवाल उठाया कि नोटबंदी के 17 महीनों के बाद भी अभी तक एटीएम मशीनों को नए नोटों के अनुरूप क्यों नहीं किया जा सका? पूर्व वित्तमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, ‘‘500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने के बाद सरकार ने 2000 रुपये का नोट छापना शुरू किया. अब सरकार शिकायत कर रही है कि 2000 रुपये के नोटों की जमाखोरी की जा रही है. हमें पहले से मालूम था कि 2000 रुपये के नोट जमाखोरों की मदद के लिए छापे गये हैं.’’

After demonetising 500 and 1000 rupee notes, Govt printed Rs 2000

notes! Now, Govt is complaining that Rs 2000 notes are being hoarded!! We always knew that Rs 2000 notes were printed only to help hoarders.