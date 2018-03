'उत्पीड़न का आरोप' लगाकर पाक ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया, भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: चालाकियों के आका पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नई चाल चली है. पाकिस्तान ने भारत में मौजूद अपने हाई कमिश्नर सोहैल महमूद को परामर्श के लिए वापस बुला लिया है. बता दें कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली में 'उच्चायोग के कर्मचारियों को परेशान' किया जा रहा है.

पाकिस्तान के आरोप पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के आरोप भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, "'मैं आशचर्य में हूं कि इस तरह के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं. उन्हें परामर्श के लिए बुलाया गया है. यह बहुत सामान्य रूटीन है. यह रीकॉल नहीं है.'' उत्पीड़न के आरोप उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब मीडिया के जरिए नहीं बल्कि डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए देंगे.

We won't give details of the issue which we've taken up with Pak Govt. This is something which should be taken up through established diplomatic channels & not published in media. We expect them to look into & resolve those issues: MEA Spox on Indian High Commissioner in Pakistan pic.twitter.com/saRlLGXJSE