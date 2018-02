दोनों देशों के बीच सहमति का उल्लंघन कर LoC के पास पहुंचा पाकिस्तानी आर्मी का हेलीकॉप्टर

नई दिल्ली: पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर आज जम्मू कश्मीर में पुंछ के निकट पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में नियंत्रण रेखा के 300 मीटर अंदर तक चला आया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसी तरफ से किसी तरह की फायरिंग या कोई हमलावर कार्रवाई नहीं हुई.

Visual of the Pakistan military helicopter which came up to 300 metres of the LOC near Poonch, but then returned. pic.twitter.com/yqyHBiEdwB