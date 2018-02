जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में पाक सैनिकों ने की गोलीबारी, भारत ने दिया जवाब

नई दिल्लीः पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आज संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की. एक सैन्य अधिकारी ने यह जानकारी की. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने गोलीबारी का समुचित जवाब दिया. अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के भारतीय चौकियों को सुबह 11 बज कर करीब 50 मिनट पर निशाना बनाया.

Jammu & Kashmir: Ceasefire violation by Pakistan in Uri sector since 11.50 am.