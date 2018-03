लटका अविश्वास प्रस्ताव: AIADMK के हंगामे के बीच लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली: मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाने में सफल होगी या नहीं यह बड़ा सवाल बना हुआ है? आज भी लोकसभा में तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी), वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएमके के सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी. हालांकि सरकार का कहना है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है.

इस बीच वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए एआईएडीएमके के सांसद जानबूझकर कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं.

अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के समय अनुपस्थित रहेगी. साफ है कि शिवसेना न तो सरकार का और न ही विपक्ष का साथ देने के मूड में है.

वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश करना चाहती है. दोनों दलों को कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामदल समेत अन्य पार्टियों ने साथ देने का वादा किया है.

मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में पहली बार है जब विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर एनडीए से अलग हुई टीडीपी के लोकसभा में 16 सांसद हैं जबकि वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद हैं.

आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में बैंकिंग धोखाधड़ी और आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक दर्जा दिलाने की मांग जैसे मुद्दों को लेकर पिछले 11 दिनों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है. हालांकि सरकार सदन में बजट के अलावा कुछ और विधेयकों को पारित करवाने में कामयाब रही है.

अविश्वास प्रस्ताव पर Live Updates-

12: 18 PM: नेशनल कांफ्रेंस नेता फारुक अब्दुल्ला ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा, हम विपक्ष में हैं, जो विपक्षी दल करेगी वही हम भी करेंगे.



12:08 PM: लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित.

12:05 PM: लोकसभा में आंध्र प्रदेश और कावेरी के मुद्दे पर हंगामा



12:03 PM: राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं.



12:02 PM: डीएमके नेता एमके स्टालिन ने कहा, एआईएडीएमके से मैंने कहा है कि वह टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करे

12:00 PM: लोकसभा में हंगामें के बीच कार्यवाही शुरू, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं नारेबाजी.

11:20 AM: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, बीजेपी राज्य के साथ न्याय कर सकती थी, लेकिन नहीं किया. हमने चार सालों तक इंतजार किया. बजट में भी न्याय नहीं किया गया



11:07 AM: अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा, न हम सरकार का साथ देंगे और न ही विपक्ष का. हम सदन में अनुपस्थित रहेंगे.



11:05 AM: लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित



11:00 AM: लोकसभा की कार्यवाही शुरू, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों का सदन में हंगामा

10:58 AM: आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर संसद परिसर में टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन. कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी भी हुईं शामिल.



10:56 AM: कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर AIADMK सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन



10:55 AM:संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा, हमारे पास समर्थन है. हम अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार है. हमारे पार विश्वास मत है.



10:30 AM: प्रश्नकाल के बाद लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकती है. अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा सचिवालय को तीन नोटिस मिले

टीडीपी ने अपने सांसदों को जारी किया विह्पि, कहा- सभी सदस्य सदन में रहें मौजूद