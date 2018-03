Parliament Live: हंगामे के बीच लोकसभा 12 बजे तक, राज्यसभा लगातार दूसरी बार पूरे दिन के लिए स्थगित

नई दिल्ली: तेलंगाना में आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर अन्नाद्रमुक के भारी हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बजट सत्र के दूसरे चरण में पिछले दो सप्ताह की कार्यवाही हंगामे के कारण बाधित रही है और आज लगातार 12वें दिन भी प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया.

लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह जैसे ही आरंभ हुई तो अन्नाद्रमुक और टीआरएस के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इन सदस्यों को अपने स्थान पर वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन हंगामा नहीं थमा. इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी.

अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही पार्टी YSRCP के सांसदों ने लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके आवास पर मुलाकात की.

अन्नाद्रमुक और टीआरएस के सदस्य ‘वी वांट जस्टिस’ के नारे लगा रहे थे. टीआरएस के सदस्यों ने ‘एक राष्ट्र, एक कानून’ की मांग वाली तख्तियां ले रखी थीं. अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वाली तेदेपा के सदस्य अपने स्थान पर खड़े थे और उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं.

बजट सत्र के दूसरे चरण में पांच मार्च को आरंभ होने के बाद से लोकसभा की कार्यवाही पीएनबी धोखाधड़ी मामले, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग और तेलंगाना में आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगभग रोजाना बाधित हो रही है.

Live Updates:

Major Update: भारी हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11.05 AM: इराक में करीब चार साल पहले लापता हुए 39 भारतीयों की मारे जा चुके हैं. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज राज्यसभा में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आईएस आतंकियों ने सभी 39 भारतीयों की हत्या कर दी. सुषमा ने कहा कि हरजीत सिंह की बात झूठी है. हमने उससे बात की है. सुषमा स्वराज ने कहा, ''39 भारतीयों में से 38 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं. एक शख्स का 70 प्रतिशत डीएनए मैच किया है.''

10.15 AM: हम आज भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस देंगे. हम तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जातीं- थोटा नरसिम्हा, टीडीपी सांसद

9.45 AM: लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए YSRCP के सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा, "हम स्पीकर से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति दें. जब तक बजट सेशन जारी है तब तक हम इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर बने रहेंगे. बीते 15 दिनों से संसद में हंगामा जारी है लेकिन इस बीच फाइनेंस बिल तो पास हो गया."

