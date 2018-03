पटना अस्पताल का संवेदनहीन रवैया, ऑक्सीजन मास्क लगे एक बच्चे के लिए अस्पताल ने नहीं दिया एंबुलेंस

पटना: यूपी के बाद अब बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता सामने आई है. पटना मेडिकल कॉलेज ने एक व्यक्ति को स्ट्रेचर और एंबुलेंस देने से मना कर दिया जिसकी वजह से उसे अपने बच्चे को गोदी में उठा कर ले जाना पड़ा. उस बच्चे के मुंह में ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी, इसे उसे साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उठाना पड़ा.

No Ambulance, No Stretcher..That’s the deadly condition of health services in BJP led Nitish government. pic.twitter.com/JakJZzAbua