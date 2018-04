पेट्रोल की कीमत में लगी आग- मुंबई में 82 रुपये/लीटर, दिल्ली में 74 रुपये/लीटर

आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत की वजह से पेट्रोल की कीमत का ये हाल हुआ है. कच्चे तेल की कीमत 74 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है. कच्चे तेल की ये कीमत 27 नवंबर 2014 के बाद की सबसे ऊंची कीमत बताई जा रही है. नीचे दिए गए स्लाइड में आप अलग-अलग महानगरों में तेल की कीमत का हाल देख सकते हैं. कहीं भी ये 74 रुपए से कम में नहीं बेचा जा रहा.

अलग-अलग महानगरों में तेल की कीमत

इसपर पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला किया है. उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल की कीमत 74 डॉलर प्रति बैरल है जो अभी भी चार साल पहले की कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल से कम है. उन्होंने सवाल उठाया है कि मई 2014 की तुलना में पेट्रोल-डीज़ल इतना महंगा क्यों? उन्होंने आगे कहा है कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी जानता है कि ऐसा बीजेपी सरकार का लोगों पर टैक्स लगाने की नीति की वजह से है.

For the last four years, the BJP government has lived off an oil bonanza. Minus the oil bonanza, the BJP government is clueless and floundering .