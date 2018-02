UAE पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, अबू धाबी के शहजादे ने की अगवानी

अबूधाबी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन के आधिकारिक दौरे पर यूएई पहुंचे. इस दौरान वह खाड़ी देश के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए करीब एक दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर के गवाह बनेंगे. तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में जॉर्डन से यहां आए मोदी की हवाई अड्डे पर अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और शाही परिवार के अन्य सदस्यों ने अगवानी की.

PM @narendramodi arrives in Abu Dhabi, United Arab Emirates to a ceremonial welcome. In a gesture of warmth and goodwill, PM was personally received by Crown Prince of Abu Dhabi and other members of the Royal family. UAE is a valued partner in an important region of the world. pic.twitter.com/FRIvH7GYbn