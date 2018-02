फिलीस्तीन के बाद आज यूएई में पीएम मोदी, अबूधाबी में करेंगे मंदिर का शिलान्यास

दुबई/मस्कट: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जार्डन, फलस्तीन, यूएई और ओमान की चार दिवसीय यात्रा पर हैं. वह अपनी यात्रा के तीसरे चरण के तहत यूएई के दो दिवसीय दौरे पर है. मोदी शनिवार को जार्डन और फिलिस्तीन की यात्रा के बाद यूएई पहुंचे हैं. शनिवार को वह आबूधाबी पहुंचे. मोदी अबू धाबी में एक मंदिर का शिलान्यास करेंगे.

पीएम मोदी की पिछली यात्रा के दौरान ही वहां एक मंदिर स्थापित करने का विषय आया था और वहां के शासक ने इस पर ध्यान देने की बात कही थी. पीएम मोदी दुबई के 'वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट' को भी संबोधित करेंगे जहां भारत इस साल सम्मानित अतिथि है. यूएई में भारतीय मूल के करीब 30 लाख लोग रहते हैं.

Temple Committee members presenting Temple Literature to PM @narendramodi and Crown Prince of Abu Dhabi @MohamedBinZayed at Presidential Palace in Abu Dhabi, United Arab Emirates. pic.twitter.com/85W3pvHRwq