फिलिस्तीन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सबसे बड़ा सम्मान ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट’

रामल्ला: फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन’ सम्मान से सम्मानित किया. भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में पीएम मोदी के योगदान को देखते हुए उन्हें ये सम्मान दिया गया. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक के समापन के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास ने पीएम मोदी को ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन’ से सम्मानित किया. पीएम मोदी फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

In a special recognition of Prime Minister @narendramodi’s contribution to relations between India and Palestine, President Abbas conferred the Grand Collar of the State of Palestine on him after the conclusion of their bilateral meeting. pic.twitter.com/eRIndFg1aj