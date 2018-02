‘रियर व्यू मिरर’ देख कर देश चला रहे हैं पीएम मोदी, जिससे सिर्फ दुर्घटना होती है: राहुल गांधी

होसपेट: पिछली कांग्रेस सरकारों की नीतियों की आलोचना करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर राहुल गांधी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि वह महज ‘रियर व्यू मिरर’ देख कर देश चला रहे हैं, जिससे सिर्फ दुर्घटना होती है. राहुल गांधी ने कहा, ‘‘...आप (मोदी) महज रियर व्यू मिरर देख कर गाड़ी चला रहे हैं, जो दुर्घटना कराएगा. इस देश को रियर व्यू मिरर देख कर नहीं चलाया जा सकता.’’ उन्होंने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर यहां एक रैली में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए यह कहा.

