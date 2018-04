पीएम मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने की बैठक, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बातचीत

स्टॉकहोम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की. इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्वीडन नरेश कार्ल 16 गुस्ताफ से भी मुलाकात की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों देशों के संबंध समय के साथ प्रगाढ़ हुए हैं. कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘समय के साथ ये संबंध अधिक प्रगाढ़ हुए हैं और इनमें व्यापक संभावनाएं हैं. प्रधानमंत्री ने स्वीडन के प्रधानमंत्री लोफवेन के साथ मुलाकात की.’’



A relationship that has grown in intensity over the years and has a huge potential! PM @narendramodi met with @SwedishPM Stefan Löfven. The two leaders had a productive exchange of views on bilateral and regional issues. pic.twitter.com/F66LfFgQwT

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) April 17, 2018

कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर फलदायक बातचीत की. इससे पहले मोदी ने नरेश गुस्ताफ से भी मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की. पीएम मोदी कल स्वीडन की यात्रा पर यहां पहुंचे. उत्तरी यूरोप के इस देश में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 साल में पहली द्विपक्षीय यात्रा है. स्वीडन के प्रधानमंत्री लोफवेन ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी की. दोनों नेता एक ही कार से होटल गए.



Royal start to the day! PM @narendramodi called on His Majesty the King Carl XVI Gustaf of Sweden. Leaders exchanged views on strengthening bilateral cooperation across several sectors. pic.twitter.com/RkpydROmO9

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) April 17, 2018

पीएम मोदी उत्तरी यूरोप के चार अन्य देशों फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे. कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 10 घंटे में मोदी के 10 कार्यक्रम हैं. सबसे पहले वह स्वीडन नरेश से मिले. उन्होंने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की. वह चार अन्य उत्तरी यूरोप के देशों के नेताओं से भी मिलेंगे. स्वीडन की कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों के साथ गोलमेज में शामिल होंगे. विपक्ष के नेता से मिलेंगे. भारत-उत्तर यूरोपीय देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में भाग लेंगे.



10 engagements in 10 hours- a hectic day begins for PM @narendramodi in Stockholm! Call on King of Sweden, bilateral meeting with @SwedishPM & 4 Nordic countries' leaders, roundtable meeting with Swedish CEOs, call by Leader of Opposition, India-Nordic Summit and Community event. pic.twitter.com/mhq7vmYKQ2

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) April 17, 2018

पीएम मोदी यहां पांच दिन की विदेश यात्रा के पहले चरण में पहुंचे हैं. वह ब्रिटेन जाएंगे जहां राष्ट्रकुल के शासनाध्यक्षों (चोगम) की बैठक में शामिल होंगे. अपनी स्वीडन यात्रा से पहले मोदी ने नयी दिल्ली में कहा था कि वह दोनों देशों के साथ व्यापार, निवेश और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेंगे. उन्होंने कहा था कि वह और लोफवेन दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट शहर जैसे क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा बनाएंगे.

भारत और स्वीडन आज स्टॉकहोम में संयुक्त रूप से भारत-नार्डिक (उत्तर यूरोपीय) सम्मेलन का आयोजन करेंगे. इस सम्मेलन में फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड के प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे. स्वीडन से आज रात मोदी ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे, जहां वह चोगम की बैठक में शामिल होंगे. वह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. वह स्वदेश वापसी से पहले 20 मई को बर्लिन, जर्मनी में भी कुछ समय के लिए रुकेंगे.