पीएम मोदी आज 42वीं बार करेंगे 'मन की बात', सुबह 11 बजे ABP न्यूज पर खास कवरेज

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का अगला प्रसारण आज होगा. मन की बात कार्यक्रम का यह 42वां संस्करण है. कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और अन्य रेडियो चैनलों पर सुबह 11 बजे किया जाएगा.

एबीपी न्यूज़ पर पीएम मोदी के मन की बात पर आप खास कवरेज देख सकते हैं. इसके अलावा डीडी नेशनल, डीडी न्यूज सहित अन्य चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा.

आपको बता दें कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिये विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं.

Tune in at 11 AM tomorrow. #MannKiBaat pic.twitter.com/4eCZm4z0uO