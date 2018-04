PNB घोटाला: पत्रकार का दावा, न्यूयॉर्क में है मेहुल चोकसी

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाकर फरार मेहुल चोकसी के अमेरिका में होने की आशंका है. वरिष्ठ पत्रकार सुगाता घोष ने चोकसी के न्यूयॉर्क में होने का दावा किया है. उन्होंने गीतांजलि ग्रुप के मालिक चोकसी की फोटो के साथ ट्विट कर कहा, ''मेहुल चोकसी न्यूयॉर्क के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में लंच करते हुए.''

चोकसी जांच के लिए भारत आने से इनकार कर चुके हैं. वहीं सरकार ने पासपोर्ट निलंबित कर दिया है. चोकसी ने पिछले दिनों कहा था, ''उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पार्सपोर्ट निलंबित कर दिया गया है, लिहाजा भारत लौटना संभव नहीं है.''

Mehul Choksi in a New York Chinese restuarant, enjoying his lunch pic.twitter.com/pPbh4xtCL3