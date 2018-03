PNB घोटाला मामला: राहुल गांधी ने वित्त मंत्री जेटली, उनकी बेटी पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएनबी घोटाला मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेटली ने अपनी वकील बेटी को इस घोटाले में बचाया है. राहुल ने ये भी कहा कि घोटाला सामने आने से एक महीने पहले जेटली की बेटी को फीस के रूप में मोटी रकम दी गयी है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

राहुल ने ट्वीटर पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अब पता चला कि हमारे वित्त मंत्री इस मामले पर चुप क्यों थे. वो इस वजह से चुप थे क्योंकि उन्हें अपनी वकील बेटी को बचाना था जिसे आरोपी ने घोटाला उजागर होने के एक महीने पहले ही बड़ी रकम दी थी. राहुल ने सवाल उठाते हुए पूछा कि सीबीआई अगर जांच के दौरान दूसरी लॉ फर्मों पर छापेमारी कर सकती है तो अरुण जेटली की बेटी की फर्म पर छापेमारी क्यों नहीं की गई?

