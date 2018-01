अब नए यूनिफॉर्म में नजर आएंगे पोस्टमैन, NIFT ने किया डिजाइन

नई दिल्ली: सरकार ने डाकियों और डाक विभाग के अन्य कर्मचारियों के लिए एक नए ड्रेस का अनावरण किया है. इसे राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (निफ्ट) ने डिजाइन किया है. इस ड्रेस का निर्माण खादी के कपड़े से किया गया है.

संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसे पेश करते हुए कहा, "हमारे प्रधानमंत्री खादी को प्रोत्साहित करते रहे हैं. हमने इस ड्रेस को तैयार करने की प्रक्रिया करीब 25 दिन पहले शुरु की थी और खाकी रंग के खादी कपड़े से बनी इस पोशाक को लाने का निर्णय किया."

उन्होंने कहा कि देश में खादी और डाक विभाग के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं. सिन्हा ने कहा कि निफ्ट ने सरकार के सामने यह डिजाइन पेश किया और डाक विभाग ने इसे स्वीकार कर लिया.

Communications Minister @manojsinhabjp launches the New Dress Code for Postman and Multi-Tasking Personnel of Department of Posts, in New Delhi pic.twitter.com/f3hkE2N1Y9