पीएम मोदी की अगवानी में जब तीन 'दुश्मन' देश हुए एक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर एक ग्लोबल लीडर के तौर पर विश्व में छा रहे हैं. फिलहाल पीएम मोदी 3 खाड़ी देशों फिलिस्तीन, यूएई और ओमान के दौरे पर है. हालांकि उनके दौरे के दौरान ऐसा विरला संयोग हुआ जो विश्व के किसी देश के नेता के साथ शायद ही हुआ हो.

तीन देशों के दौरे पर निकले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के रॉयल एयरफोर्स चॉपर से फिलिस्तीन पहुंचे और उन्हें हवाई सुरक्षा देने वाला देश इजराइल था जबकि स्वागत करने वाले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री रामी हमदल्ला थे. इस तरह अपने दौरे में पहले देश पहुंचने के दौरान ही पीएम मोदी ने तीन देशों को अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया. ये संयोग इसलिए खास है क्योंकि पीएम मोदी की अगवानी के लिए ये तीनों दुश्मन देश एक दूसरे के साथ आ गए जो उनके रुतबे को दिखाता है.

History in the making. In a first-ever visit by an Indian Prime Minister to Palestine, PM @narendramodi on the way to Ramallah in a chopper provided by Jordan government and escorted by choppers from Israel Air Force. pic.twitter.com/Nx7AtyLS8W