राफेल डील: कांग्रेस ने निर्मला सीतारामण के पुराने बयान पर पूछा सवाल- ‘कीमत क्यों नहीं बता रही सरकार?’

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल को लेकर मोदी सरकार से सवाल पर सवाल कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इसलिए जानकारी दे नहीं सकते. लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठ रही. कांग्रेस ने आज ट्विटर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का एक पुराना बयान ट्वीट कर सवाल पूछा है कि सरकार राफेल डील की कीमत क्यों नहीं बता रही है?

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस ब्रीफिंग करके राफेल डील को लेकर सवाल उठाए हैं. सुरजेवाला ने कहा कि राफेल डील को लेकर मोदी सरकार एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है. उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने 17 नवंबर 2017 को रक्षा मंत्रालय में एक ब्रीफिंग में कहा था कि वह राफेल की कीमत बताएगी. लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है.

सुरजेवाला ने सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली क्यों कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रहित को खतरा है. जहाज की कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है, ये देश के राजस्व का मामला है. उनके जवाब से तो पता चलेगा कि इसमें देश का कितना पैसा खर्च हुआ.

