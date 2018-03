राफेल सौदा: राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा- 10% रक्षा बजट को ‘जेब में डाल लिया गया’

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर आज सरकार पर फिर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 36 राफेल विमान की कीमत के जरिए देश के 10 प्रतिशत रक्षा बजट को जेब में डाल लिया गया. राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट की वार्षिक रिपोर्ट के जरिये इन विमानों की तुलनात्मक कीमत बतायी. उन्होंने आज ट्वीट कर कहा, ‘‘डसाल्ट ने आरएम (रक्षा मंत्री) के झूठ को खोला और रिपोर्ट में प्रति राफेल विमान की कीमतें जारी की गयीं.’’

Dassault called RM's lie and released prices paid per RAFALE plane in report:



Qatar = 1319 Cr

MODI = 1670 Cr

MMS = 570 Cr



1100 Cr per plane or 36,000 Cr i.e 10 % of our Defence budget, in the pocket.



Meanwhile, our Army begs our Govt. for money. pic.twitter.com/fE5tj4IaeN