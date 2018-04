पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पुराने वीडियो के जरिए साधा निशाना

नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. दोनों की कीमतें नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं. अब इसको लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमत को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी की एक रैली में पेट्रोल डीजल को लेकर दिए बयान का मजाक उड़ाने वाला वीडियो ट्विटर पर डाला है.

The poor & the middle class bear the brunt of rising fuel prices. In this video, our PM is quite obviously talking about some other country. #PeTrolled pic.twitter.com/J6PHC7UsJZ