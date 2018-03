नोबेल से सम्मानित अर्थशास्त्री ने भारत में बेरोजगारी पर हमारी बात की पुष्टि की: राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने भारत में व्यापक बेरोजगारी के बारे में वहीं बात कही है जो पार्टी पिछले दो साल से कह रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे इंकार करते आये हैं.



The Nobel prize winning economist, Paul Krugman confirms what we’ve been saying for over two years now. Mass unemployment is the biggest threat India faces. Unfortunately, we have a PM who lives in denial. Afraid his"Acche Din" PR will take a beating. https://t.co/SmnTXQ8Rx6