राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी के पूर्ण अधिवेशन के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए गठित पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की. कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) को भंग करने के बाद इस स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ नेता ए के एंटनी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अन्य नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की.

