कठुआ-उन्नाव रेप: राहुल का मोदी पर हमला, कहा- 'शर्मनाक, 2016 में 20,000 नाबालिग से रेप'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज नाबालिग लड़की से जुड़े रेप का एक डाटा साझा करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री सच में बेटियों को न्याय दिलाने के प्रति गंभीर हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को केस सौंप दिये जाएं.

राहुल गांधी ने कहा, ''2016 में 19 हजार 675 नाबालिग से रेप की वारदातें हुई. यह शर्मनाक है.'' उन्होंने आगे ट्विटर पर लिखा, ''अगर प्रधानमंत्री सच में देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गंभीर हैं तो इन सभी मामलों को वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करें और जो दोषी है उनको सजा दिलाएं.''

There were 19,675 rapes of minor children reported in 2016. This is shameful.