मेघालय को लेकर राहुल गांधी का हमला, कहा- BJP ने पैसे के दम पर अवसरवादी गठबंधन बनाया

नई दिल्ली: मेघालय में सहयोगियों के साथ सरकार बनाने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर पैसे के दम पर अवसरवादी गठबंधन बनाने का आरोप लगाया है.

क्या लिखा राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, ''मेघालय में सिर्फ दो सीट के साथ बीजेपी परोक्ष रूप से सत्ता छीन ली. मणिपुर और गोवा की तरह जनादेश की उपेक्षा की गई. सत्ता हासिल करने के लिए पैसे के दम पर अवसरवादी गठबंधन बनाया गया.''

With just 2 seats, the BJP has usurped power in Meghalaya, through a proxy.