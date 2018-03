2019 में सत्ता में आने पर आंध्र प्रदेश को देंगे विशेष राज्य का दर्जा: राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि 2019 में सत्ता में आने पर पार्टी आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी. आम आदमी पार्टी ने भी इस मांग का समर्थन किया है. आंध्रप्रदेश के लिए विशेष दर्जा की मांग करते हुए जंतर- मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह से उन्होंने कहा, ‘‘ आंध्रप्रदेश को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे. 2019 में सत्ता में आने के बाद हम यह पहला काम करेंगे.’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मुझे विश्वास है कि हम एकजुट होते हैं तो हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विश्वास दिला सकते हैं कि आंध्रप्रदेश के लोगों का हक उन्हें दिया जाना चाहिए.’’ बाद में उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ यह मेरा विश्वास है कि विपक्ष अगर इस मुद्दे पर एकजुट होता है तो हम बीजेपी सरकार को आंध्र के लोगों के साथ न्याय करने के लिए दबाव बना सकते हैं.’’

This afternoon I joined the protests at Jantar Mantar demanding "Special Status" for Andhra Pradesh.



It is my belief that if the opposition stands united on this issue, we can force the BJP Govt to do justice to the people of Andhra.#INCStandsWithAndhra pic.twitter.com/sbNqHcEeTW