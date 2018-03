NAMO App के बहाने राहुल का मोदी पर हमला, BJP बोली- कांग्रेस अध्यक्ष को तकनीक पता नहीं

नई दिल्ली: फेसबुक डेटा लीक पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'नमो एप' के बहाने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. राहुल ने एक खबर का लिंक साझा करते हुए कहा कि जब कोई यूजर्स 'नमो एप' डाउनलोड कर साइन-अप करता है तो उस शख्स की सारी निजी जानकारी अमेरिकी कंपनी को चली जाती है. राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को तकनीक की जानकारी नहीं है.

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, ''हाय, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है. मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं. जब आप मेरे आधिकारिक एप पर साइन अप करते हैं तो मैं आपकी सारी जानकारी अमेरिकी कंपनियों के अपने दोस्तों को दे देता हूं. मुख्यधारा की मीडिया, आपका धन्यवाद. आप इस अहम स्टोरी को दबाकर शानदार काम कर रहे हैं.''

Hi! My name is Narendra Modi. I am India's Prime Minister. When you sign up for my official App, I give all your data to my friends in American companies.