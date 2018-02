BJP-PDP गठबंधन पर राहुल का हमला, कहा- हमारे जवानों का खून बह रहा है, मोदी जी फैसला नहीं ले पा रहे हैं

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे जवानों का खून बह रहा है और मोदी जी फैसला नहीं ले पा रहे हैं.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''पीडीपी कहती है पाकिस्तान से बात हो, रक्षा मंत्री कहती हैं पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. बीजेपी और पीडीपी के मौकापरस्त गठबंधन की वजह से हमारे जवानों का खून बह रहा है. मोदी जी फैसला नहीं ले पा रहे हैं.''

1. PDP says “talks” with Pakistan.



2. BJP Defence Minister says "Pakistan will pay the price".



While our soldiers pay with their blood for BJP/ PDP’s opportunistic alliance and non-existent Kashmir policy; Modi Ji dithers.