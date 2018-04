सौहार्द के लिए उपवास: राजघाट पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी का हमला- लेट सोकर उठते हैं राहुल

पहले खबर थी कि राहुल गांधी भी उपवास करेंगे, बाद में अजय माकन ने स्पष्ट किया कि राहुल थोड़ी देर के लिए आएंगे. वहीं दूसरी ओर यह कार्यक्रम कांग्रेस के अंदरूनी विवाद से भी घिर गया है.

बीजेपी का हमला- राहुल गांधी लेट सोकर उठते हैं

उपवास कार्यक्रम में देरी से आने पर बीजेपी ने राहुल गांधी हमला बोला है. बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी देर से सोकर उठते हैं. अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ''राहुल जी अगर लंच हो गया हो तो, उपवास पर बैठ जाओ. मैं जानना चाहता हूं कि कौन नेता उपवास पर बैठने की बात कहता है और 12.45 तक उपवास स्थल पर नहीं पहुंचता. यह उनका स्टाइल है. हमेशा की तरह राहुल गांधी लेट उठते हैं.''

राहुल जी अगर लंच हो गया हो तो, उपवास पर बैठ जाओ... I would love to know which leader says he will embark on a fast and does not reach the venue till 12:45! True to his style, @rahulgandhi obviously woke up late. #RahulOnAFarce