नयी दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से उनकी चार दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, राहुल के थाईलैंड और सिंगापुर की यात्रा से लौटने के बाद रविवार को यह मुलाकात होगी. विदेशों में बसे भारतीय लोगों तक पहुंच कायम करने की कवायद के तहत राहुल थाईलैंड और सिंगापुर की यात्रा पर गए हैं.

बहरहाल, अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए राफेल करार के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही. कांग्रेस ने कहा कि राहुल और मैक्रों की मुलाकात के दौरान राफेल करार का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से भारत के रक्षा करार की चर्चा नहीं करेगी. यह हमारा अंदरूनी मामला है और इस मुद्दे पर सरकार को फ्रांस से बात करनी है, कांग्रेस को नहीं.’’

Dassault Aviation’s Annual Report discloses the price of 48 aircrafts (24 each) sold to Egypt & Qatar in 2015 as £ 7.9 billion i.e. ₹1,319.80 Cr per aircraft and of 36 #Rafale aircrafts sold to India in 2016 as £7.5 billion i.e. ₹1,670.70 Cr per jet?Why the difference? 2/ pic.twitter.com/0TnSX3Faw7