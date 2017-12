राजस्थान: सवाई माधोपुर बस हादसे में अबतक 32 की मौत, पीएम मोदी ने शोक जताया

सवाई माधेपुर: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भयानक सड़क हादसा हुआ है. जिले की बनास नदी के पुल से एक मिनी बस नदी में गिर गई है. इस हादसे में अबतक 32 लोगों की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि मरने वालों में चार महिलाएं औऱ तीन बच्चे भी शामिल हैं.

Rajasthan: Total 26 bodies have been recovered so far. Rescue operation is underway to find any survivors: Subhash Mishra, CO, City on bus accident in Sawai Madhopur's Dubi pic.twitter.com/x8QCCTFED6