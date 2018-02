राजस्थान उपचुनाव नतीजे: जनता ने बीजेपी को किया खारिज: राहुल गांधी

नई दिल्ली: राजस्थान में तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी के जबदस्त प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहलु गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए राजस्थान के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के काम को सराहते हुए जीत की बधाई दी है.



Well done Rajasthan Congress! Proud of each and every one of you. This is a rejection of the BJP by the people of Rajasthan.#RajasthanByPolls