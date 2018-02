By poll results: राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस ने दी मात, बंगाल में ‘दीदी’ का जादू बरकरार

नई दिल्ली: 'सबका साथ- सबका विकास' के नारे के साथ एक बार फिर 2019 लोकसभा चुनाव जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को जनता ने बहुत बड़ा झटका दिया है. राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है. राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी के विजय रथ का पहिया रोक दिया है तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी 'दीदी' का बनाया हुआ किला नहीं भेद सकी.

राजस्थान में कांग्रेस की बल्ले-बल्ले, बीजेपी फेल

राजस्थान में फिलहाल बीजेपी की सरकार है लेकिन उपचुनाव नतीजे पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, वहीं कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. राजस्थान में लोकसभा के दो और विधानसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में मांडलगढ़ विधानसभा की सीट कांग्रेस ने जीत ली है, जबकि लोकसभा की सीटों पर वह बीजेपी से काफी आगे चल रही है. 29 जनवरी को यहां लोकसभा की दो सीटों (अलवर, अजमेर) और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे. यह उप चुनाव अजमेर से बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट, अलवर से बीजेपी सांसद चांद नाथ और मांडलगढ़ बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी का निधन हो जाने के कारण हुआ था.

राजस्थान की जनता ने बीजेपी को खारिज किया: राहुल गांधी

चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को खारिज कर दिया है. उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के काम को सराहते हुए जीत की बधाई दी है.

Well done Rajasthan Congress! Proud of each and every one of you. This is a rejection of the BJP by the people of Rajasthan.#RajasthanByPolls