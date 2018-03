Rajya Sabha Election Live: यूपी में एक और क्रॉस वोटिंग, SP के नितिन अग्रवाल ने BJP को दिया वोट

नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. सुबह नौ से शाम चार बजे तक मतदान होगा. शाम 5 बजे से मतगणना होगी जिसके अगले तीन घंटे में मतगणना पूरी होने की उम्मीद है. देश के 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जिसमें यूपी की 10वीं सीट पर कांटे की टक्कर है. बीएसपी के अनिल सिंह और वंदना सिंह के बीजेपी के पाले में होने का दावा किया जा रहा है.

आपको बता दें कि राज्यसभा की 59 सीटों के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राज्यसभा की 26 सीटों पर आज चुनाव होगा जहां सीटों के मुकाबले दावेदार ज्यादा हैं. इसके तहत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से 33 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके है.

उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की पांच, कर्नाटक की चार, तेलंगाना की तीन, झारखंड की दो, छत्तीसगढ़ और केरल की एक-एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं.

Live Updates:

11.23 AM: अखिलेश यादव के साथ मायावती के साथ नहीं- राजा भैया

11.14 AM: एसपी के उम्मीदवार नितिन अग्रवाल ने भी की क्रॉस वोटिंग, बीजेपी को दिया वोट.

10.30 AM: बीएसपी की वंदना सिंह ने अपनी ही पार्टी को दिया वोट.

10.30 AM: बीएसपी के अनिल सिंह ने कहा- मैंने बीजेपी के लिए वोट किया है, मुझे बाकियों का नहीं पता.

9.45 AM: कांग्रेस विधायक विजय कुमार लल्लू ने कहा कि वो बीएसपी को वोट कर रहे हैं औ कांग्रेस के सारे विधायक बीएसपी को वोट करेंगे

9.35 AM: बीएसपी विधायक अनिल सिंह भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं

9.35 AM: बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी के पाले में जा सकती है

9.32 AM: सपा विधायक हरिओम यादव जेल में हैं. वो वोट नहीं डाल सकते हैं

9.30 AM: बीएसपी मुख्तार अंसारी जेल में हैं, इसलिए वोट नहीं डाल सकते हैं.

Voting for #RajyaSabha elections in 6 states- Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, Jharkhand, Chhattisgarh and Telangana, begins. pic.twitter.com/nqhF70m9ON