राज्यसभा चुनाव: छत्तीसगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडेय ने जीत दर्ज की

रायपुर: छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के नतीजे शाम को घोषित कर दिए गए. इस चुनाव में बीजेपी की सरोज पांडेय ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू को पराजित किया. सरोज पांडेय के पक्ष में 51 वोट पड़े, वहीं लेखराम साहू को 36 वोट मिले. माना जा रहा है कि सरोज पांडेय को बीजेपी के सभी 49 विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा और बीएसपी विधायक केशव चंद्रा का वोट भी मिला है.

छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने कहा, "पार्टी आलाकमान द्वारा जो जवाबदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन करूंगी और देशहित, राज्यहित में काम करूंगी. मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा दिए गए मिशन 65 के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करूंगी."

BJP will win in other states as well under the leadership of PM Modi and party president Amit Shah: Saroj Pandey, BJP pic.twitter.com/7ZlD2m8cJn